Киев, 28 июля 2021, 14:06 — REGNUM Польша, Литва и Украина готовы защищаться от «агрессивных соседей». Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел трёх стран по случаю годовщины создания так называемого «Люблинского треугольника». Соответствующее обращение опубликовал 28 июля МИД Украины.
Польский министр Збигнев Рау отметил, что цель объединения — взаимовыгодное развитие политического и экономического взаимодействия между странами, а также взаимодействия в области безопасности.
Напомним, ранее Кулеба заявил, что «Люблинский треугольник» является альтернативой русскому миру и что в данном объединении ждут Белоруссию.
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