Киев, 28 июля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Польша, Литва и Украина готовы защищаться от «агрессивных соседей». Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел трёх стран по случаю годовщины создания так называемого «Люблинского треугольника». Соответствующее обращение опубликовал 28 июля МИД Украины.

EricLewan Люблинский треугольник

«Люблинский треугольник» гордится общей историей, противостоит реальным современным угрозам и готов решительно защищать наше общее европейское и евроатлантическое будущее от агрессивных соседей», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Польский министр Збигнев Рау отметил, что цель объединения — взаимовыгодное развитие политического и экономического взаимодействия между странами, а также взаимодействия в области безопасности.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что «Люблинский треугольник» является альтернативой русскому миру и что в данном объединении ждут Белоруссию.

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