Новосибирск, , 14:05 — REGNUM В Новосибирской области не предусмотрена общедоступная видеотрансляция с избирательных участков на осенних выборах. Об этом ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Игорь Галл-Савальский.

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«Пока такой возможности не предусматривается. Всё самонаблюдение будет сосредоточено для быстрого реагирования мобильных групп наблюдения на пятом этаже в малом зале правительства. Общественная палата Новосибирской области арендовала этот зал для организации видеонаблюдения», — уточнил он.

Отметим, что избирательные участки Новосибирской области в этом году проконтролирует гораздо большее количество наблюдателей, чем на выборах прошлых лет — около 3000 человек. При этом наблюдатели вправе находиться не только на участке, но и проверить, как проходит голосование на дому. Они смогут снимать или фотографировать происходящее и размещать публикации в своих социальных сетях.