Пенза, 28 июля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. По медорганизациям Пензенской области распределяют вакцину «Спутник Лайт», которая впервые поступила накануне, сообщает 28 июля региональный минздрав.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Первая партия препарата поставлена в количестве 5892 дозы. Однокомпонентная вакцина, по данным производителя, основана на одном векторе — штамме человеческого аденовируса. Иммунный ответ формируется на 28 день после прививки.

Теперь пензенцам доступны для вакцинации от коронавируса четыре зарегистрированные в России препарата — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

ИА REGNUM напоминает, в Пензе на базе ГБУЗ «Городская поликлиника» развернуто 20 пунктов вакцинации. Еще пять пунктов организовано в негосударственных медицинских учреждениях, семь площадок вакцинации открыли в торговых центрах.

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