Бали, Индонезия, 28 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Дмитрий Анохин, бывший супруг телеведущей Айзы Долматовой сел в тюрьму в Индонезии. Об этом 28 июля пишет издание StarHit.

Falkenpost Тюрьма

По данным СМИ, Анохин вместе со своей подругой Еленой Мух был приговорён к восьми месяцам лишения свободы на острове Бали. Причиной стала подделка отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что с 2015 по 2020 год Айза Долматова была замужем за Дмитрием Анохиным. В 2017 году у них родился сын Элвис.