Волгоград, 28 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Переломами и ушибами закончилось посещение кладбища на улице Неждановой Ворошиловского района для 61-летней жительницы Волгограда. По подозрению в причинении травм задержан её 60-летний сожитель, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Кладбище

Избитую женщину увезли с территории кладбища в больницу, о травмах криминального характера медики сообщили в полицию. Выяснилось, что к преступлению причастен сожитель потерпевшей. Мужчина признался, что они вместе пришли на кладбище посетить могилы умерших родственников, а когда стали собираться домой, женщина отказалась уходить. Подозреваемый избил её палкой и ушёл в одиночестве.

Процессуальное решение в отношении мужчины будет принято после экспертизы, которая установит тяжесть полученных телесных повреждений пенсионерки.