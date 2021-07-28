Москва, 28 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты навязывают странам Юго-Восточной Азии создание структур, аналогичных Североатлантическому альянсу, заявил 28 июля министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав министерств обороны стран-участниц ШОС.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

По его словам, вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряженности с трудно прогнозируемым сценарием развития событий, характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения.

«Наиболее остро нестабильность проявляется в Юго-Восточной Азии. Вашингтоном навязывается создание структур, аналогичных НАТО», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ уточнил, что формируются передовые группы высокой готовности, все чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что попытки США укрепиться в Туркестане после вывода из Афганистана контингентов НАТО только усилят нестабильность в регионе.

Российские военные о таких попытках знают и считают, что ни к чему хорошему они не приведут, так как в регионе надолго задержится НАТО, усилится нестабильность. Потому странам ШОС нужны постоянные консультации, чтобы не допустить дестабилизации на своих территориях.

Читайте также: Шойгу: миссия США и НАТО в Афганистане провалилась