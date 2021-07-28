Шойгу заявил о попытках США навязать странам Азии подобные НАТО структуры
Москва, 28 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты навязывают странам Юго-Восточной Азии создание структур, аналогичных Североатлантическому альянсу, заявил 28 июля министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав министерств обороны стран-участниц ШОС.
По его словам, вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряженности с трудно прогнозируемым сценарием развития событий, характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения.
Глава Минобороны РФ уточнил, что формируются передовые группы высокой готовности, все чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что попытки США укрепиться в Туркестане после вывода из Афганистана контингентов НАТО только усилят нестабильность в регионе.
Российские военные о таких попытках знают и считают, что ни к чему хорошему они не приведут, так как в регионе надолго задержится НАТО, усилится нестабильность. Потому странам ШОС нужны постоянные консультации, чтобы не допустить дестабилизации на своих территориях.
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