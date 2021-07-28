Москва, , 13:59 — REGNUM Заявления президента США Джо Байдена о «проблемах» в России являются устаревшей пропагандой, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Байден, заявляя, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефть, или сильно заблуждается, причем в духе своего предшественника Обамы, или пытается сместить фокус внимания и снизить градус критики оппонентов за сделку с Меркель по «Северному потоку — 2», — рассуждает Слуцкий в ТГ-канале.

И то, и другое точно пойдет не на пользу российско-американским отношениям, особенно в свете его других высказываний о якобы вмешательстве Москвы в ход предстоящих промежуточных американских выборов, отметил парламентарий.

«Только мне кажется, что заявления Байдена — устаревшая пропаганда времен холодной войны?» — задает вопрос Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы. В этой связи, полагает американский лидер, у президента РФ Владимира Путина «есть реальная проблема».

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