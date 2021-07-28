Челябинск, 28 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Челябинской области ликвидирована очередная нарколаборатория. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

Всего из неё изъяли более четырёх килограммов синтетических наркотиков и почти 300 литров химических реактивов.

В отношении троих местных жителей завели уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Все задержанные арестованы.