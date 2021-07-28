Калуга, 28 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Прокуратура поддержала ходатайство следственного органа о взятии под стражу виновника ДТП на улице Набережной в Калуге, сообщили 28 июля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном органе.

Kaluga.sledcom.ru Автомобиль после смертельного ДТП

16 июля 55-летний водитель автомобиля HYNDAY CRETA, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Набережной в. Калуге. В нарушение Правил дорожного движения, нетрезвый мужчина выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями XAVAL F7X и CHEVROLET KLAN, которые двигались по своей полосе движения. Водитель автомобиля CHEVROLET KLAN скончался спустя несколько дней в медицинском учреждении.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры.