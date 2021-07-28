Ярославль, 28 июля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Комплекс зданий на улице Чайковского в Ярославле, называемый «актерским кварталом», станет достопримечательным местом и попадет под охрану государства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Дмитрия Миронова.

Yarnews.net Дом, который пытались снести

Как ранее сообщало ИА REGNUM 12 июня собственник одного из домов на улице Чайковского начал его снос, что вызвало протест со стороны местных жителей и актеров Волковского театра. Дело в том, что квартал был построен в послевоенные годы для актёров театра по инициативе его директора Василия Топтыгина, также его называют «Топтыгинские хутора».

После протестов техника от здания ушла. Во время встречи с журналистами ярославский губернатор заявил, что весь комплекс двухэтажных домов послевоенной постройки получит новый статус.

«В ближайшие дни региональным департаментом охраны объектов культурного наследия будет подписан приказ о включении квартала в перечень объектов культурного наследия. В качестве достопримечательного места. Этот комплекс зданий будет подлежать охране в соответствии с федерльным законодательством. В дальнейшем планируем проведение историко-культурной экспертизы о включении объекта в реестр объектов культурного наследия», — рассказал губернатор Ярославской области.

По предписанию департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области все работы по сносу дома остановлены. В отношении собственника жилого дома составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено для рассмотрения в суд.