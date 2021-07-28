28 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского политолога Дмитрия Корнейчука о том, что Украина столкнется с дефицитом газа из-за газопровода «Северный поток — 2» и это вынудит страну «на коленях» просить голубое топливо у России.

Мирослава Романенко, , 19:59 — REGNUM Украинская сторона столкнется с дефицитом газа из-за газопровода «Северный поток — 2», и это вынудит страну «на коленях» просить голубое топливо у России, заявил 27 июля в эфире телеканала NewsOne украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», — посетовал эксперт.

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Корнейчук считает, что такая ситуация ждет украинских граждан даже в случае сохранения транзита голубого топлива из России в объеме 15−20 млрд кубометров. Эксперт пояснил, что с 2015 года Киев закупает «мифический» европейский газ, который в действительности является российским, полученным из транзитных источников. Корнейчук также считает, что Украина может даже остаться без отопительного сезона из-за снижения газового транзита до минимума.

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Газопровод «Северный поток» соединяется с европейской газовой сетью двумя газопроводами OPAL и NEL Gazprom.ru

Заявление украинского эксперта обсудили на YouTube-канале NewsOne. Многие отметили, что о последствиях проводимой Украиной политики нужно было думать ранее.

«После семи лет скачек что-то стало доходить», — написал Олег С.

«А почему ни слова не сказано «фахивцямы» (специалистами. — М. Р.) о газе, добываемом в самой Украине в ее собственных месторождениях?! А этого газа вполне достаточно для потребления населением Украины, и цена на него должна быть в разы ниже! Да вот незадача, все скважины давно выкуплены олигархами и получаемые баснословные барыши оседают в их карманах за счет обдирания граждан Украины, накручивая цену на газ как поставляемый извне!» — отметил один из читателей.

«Вы же хотели слезть с российской газовой иглы!» — отреагировал Константин.

«Никаких братьев и сестер! Только прагматика и никаких соплей! Халявы не будет больше, забудьте. Пусть сами выбираются из дерьма и жрут друг друга», — добавил Павел Ф.

«По себе мерить не надо, не оставим мы простых украинцев без газа», — пишет Андрей И.

«К сожалению, мы опять их пожалеем и не дадим замёрзнуть зимой», — согласился Андрей Б.

«Занимаются шантажом только «террористы», вот это и есть определение для государства, которое заявляет, что мы вам газ не продадим. Да черт с вами, а мы можем отдать в аренду землю войскам с ракетным вооружением», — написал в адрес России читатель под псевдонимом Vivo UA.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Шантажом занимались вы все годы вашей незалежности, надоели этим до чёртиков. У России не было другого выхода, надо было создавать другие пути транспортировки. Угрожаете ракетами на своей территории иностранных держав? Ну что же, от вас можно ожидать и этого (назло бабушке отморожу уши)! Найдется выход и на эту угрозу. Ваша же территория будет выжженной землёй (дуракам закон не писан!)» — ответила на комментарий Vivo UA Валентина Б.

«Газ будет продаваться. Только уже не по братской цене как соседу и другу, а по общепринятой рыночной. Не заслужили вы, манкурты, никаких преференций. Устала от вашего хамства Россия, остаточно прощавайте (прощайте. — М. Р.). Впереди только прагматизм, бизнес и ничего лишнего», — добавил в ответ Vivo UA Сергей М.

«Отчего построили «Северный поток — 2»? От того, что Украина ненадёжный транзитер и вечно шантажировала Россию», — подытожил Tak Vot.

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