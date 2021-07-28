Чебоксары, 28 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Чувашии в программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи включается диспансеризация переболевших COVID-19 пациентов. Соответствующее решение было принято сегодня, 28 июля, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Согласно новой редакции, в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации добавляется углубленная диспансеризация пациентов, переболевших COVID-19. Устанавливается перечень исследований и иных медицинских вмешательств.

Данная программа стартовала в России 1 июля, к ней присоединилась и Чувашия. Средства на диспансеризацию предусмотрены в федеральном бюджете.

По словам министра здравоохранения Владимира Степанова, на проведение углубленной диспансеризации республике выделено более 38,6 млн рублей, в среднем «один случай» будет стоить около 1,5 тыс. рублей. Всего планируется охватить диспансеризацией более 25 тыс. пациентов.

Пройти диспансеризацию смогут граждане от 18 лет и старше, переболевшие COVID-19, но не ранее второго месяца после выздоровления. В минздраве уточняют, что па первом этапе назначают сатурацию кислорода, общий и биохимический анализ крови и спирометрию — оценку дыхательной функции. Если после осмотра врачи заподозрят серьёзные осложнения, то пациенту назначат дополнительные исследования — в частности, эхокардиографию, компьютерную томография лёгких, доплер вен на выявление тромбозов вен.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 20 066 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 478 человек, умерли 1700 пациентов.