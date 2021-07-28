Самара, 28 июля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. 370 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего по области выявили 74 984 случаев заражения этой инфекцией. При этом 69 977 человек справились с ней, в том числе 251 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки была констатирована смерть 12 пациентов с COVID-19, а всего в области скончались 2600 таких пациентов.

Согласно данным на 27 июля в Самарской области за сутки выявили 337 случаев заражения коронавирусом.