Джакарта, 28 июля 2021, 13:51 — REGNUM Правительство Индонезии по-прежнему запрещает иностранным рабочим приезжать в страну, сообщает Kompas.
Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли официально расширил ограничения на въезд иностранцев в Индонезию.
На территорию Индонезии могут приехать только иностранные граждане с дипломатическими и служебными визами.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что количество пациентов, инфицированных коронавирусом, продолжает расти.