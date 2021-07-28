Джакарта, 28 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Правительство Индонезии по-прежнему запрещает иностранным рабочим приезжать в страну, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли официально расширил ограничения на въезд иностранцев в Индонезию.

На территорию Индонезии могут приехать только иностранные граждане с дипломатическими и служебными визами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что количество пациентов, инфицированных коронавирусом, продолжает расти.