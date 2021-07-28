Брюссель, 28 июля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Защита окружающей среды и активность в области сохранения климата — это важные темы политического диалога между Сербией и Европейской комиссией (ЕК) на всех уровнях и на всех площадках. Такими словами европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи 28 июля ответил на вопрос депутата Европарламента Иоганна Рареша Богдана о том, какие шаги предпринимает ЕК для того, чтобы остановить трансграничное загрязнение рек, вызванное деятельностью китайских инвесторов в Сербии.

(сс) DAVID ILIFF Европейский парламент

Ранее Рареш Богдан обратил внимание депутатов Европарламента на ситуацию в окрестностях сербского города Бор, где «китайский инвестор Zijin устраивает экологическую катастрофу». Европейский депутат отметил, что деятельность китайской компании в Сербии ущемляет права румынского меньшинства в этом регионе, которое жалуется, что «под давлением угроз подумывает о переселении из этого региона».

Рареш Богдан в своем обращении к Европейской комиссии привел данные, согласно которым в регионе сербского города Бор «уровень оксида серы, мышьяка и кадмия намного превышает безопасные значения», а «загрязнение местных рек в итоге приводит к загрязнению Дуная», передает телеканал Н1.

Напомним, что китайский концерн Zijin в 2018 году приобрел Горно-металлургический медный комплекс Бор в Сербии. С тех пор уровень загрязнения воздуха в регионе города Бор многократно увеличился. Например, уровень диоксида серы превышает 2000 микрограмм на кубометр воздуха, при максимальном допустимом значении 350. Население неоднократно проводило акции протеста.