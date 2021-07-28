Москва, 28 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. На авторынке России представлен новый «заряженный» универсал Audi RS 6 Avant. Об этом сообщается на сайте официального дилера марки.

Audi Audi RS 6 Avant

Новинка пополнила линейку спортивных моделей Audi Sport в России. Отличительной особенностью модели являются характерная система выпуска RS и аэродинамический спойлер на кромке крыши.

Спортивный стиль экстерьера Audi RS 6 Avant подчеркивается новым капотом. В качестве дополнительной опции предусмотрены лазерные фары RS Matrix LED с затемнением.

Под капотом новинки стоит четырёхлитровый мотор TFSI мощностью 600 «лошадей» и 800 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч новинка разгоняется за 3,6 с. При этом 200 км/ч модель достигает за 12 с. Audi RS 6 Avant оснащается с широким выбором ассистентов для водителя.

Напомним, в сентябре 2021 года Audi планирует официально представить новую модель RS 3.

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