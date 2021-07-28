Калуга, 28 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвинены в организации и содержании притона для потребления наркотических средств, сообщили 28 июля корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Нет наркотикам!

Следствием установлено, что с января по февраль 2021 года 40-летний обвиняемый со своей 41-летней знакомой организовали в своей квартире на улице Тульской в Калуге притон для систематического потребления наркотических средств.

Подсудимым назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и трёх лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.