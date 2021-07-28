Вашингтон, 28 июля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube заработал на рекламе более $7 млрд за второй квартал 2021 года, превзойдя ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Об этом сообщает издание Billboard.

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По данным СМИ, выручка превысила доход за первый квартал 2021 года на $1 млрд, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года показала рост почти на 84%. Представители компании-владельца видеохостинга также отметили увеличение количества просмотров коротких роликов в приложении YouTube Shorts (аналог TikTok). Их значение превысило 15 млрд ежедневных просмотров, хотя в марте 2021 года компания сообщала лишь о 6,5 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июня 2021 года YouTube обновил условия использования видеохостинга и получил возможность добавлять рекламу на все ролики. Это касается даже тех каналов, которые не включёны в партнёрскую программу.