Москва, , 13:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в формате видеоконференции в церемонии открытия железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первую очередь, глава Российского государства поздравил с наступающим Днем железнодорожника, который в России отмечается 1 августа, всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе.

«И конечно, тёплые слова признательности специалистам, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. Вы выполнили большую, колоссальную работу, решили сложные технологические задачи, внесли весомый вклад в модернизацию БАМа», — добавил российский лидер.

Также Путин указал, что с вводом нового тоннеля пропускная способность одной из ключевых российских железнодорожных магистралей существенно возрастёт, что, как считает президент РФ, откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, и для реализации транзитного потенциала России.

«Дополнительный импульс к развитию получит экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока», — добавил он.

Отметим, новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта России: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный — в Республике Бурятия. Строительство тоннеля было начато в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба.