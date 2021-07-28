Москва, 28 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. ВДНХ 1 августа исполняется 82 года, выставка приглашает всех желающих принять участие в торжествах по этому случаю. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Для гостей планируется организовать экскурсии по Музейному городу, серия игр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», познавательные и творческие мастер-классы, спортивные чемпионаты, финальные мероприятия фестиваля искусств «Вдохновение», а также различные гастрономические площадки.

«Особенно зрелищными будут показательные выступления мотоциклистов почетного эскорта ФСО России и заезды ретромашин от музея транспорта города Москвы. Все активности пройдут с соблюдением установленных Роспотребнадзором мер безопасности», — сказано в сообщении.