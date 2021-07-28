Сасовский район, Рязанская область, 28 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Почти 10 часов потребовалось пожарным на ликвидацию возгорания сухой травы в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского район Рязанской области. Выгорело 6,5 гектара растительности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сухая трава горит быстро

Пожар начался 27 июля около 11:00. Сильными порывами ветра огонь быстро распространился от одного из дачных участков, в общей сложности выгорело 6,5 гектара сухой травы. В ликвидации возгорания приняли участие 43 пожарных, полностью справиться с огнём удалось к 20:30.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём дачника, сообщает 28 июля издательство «Пресса».