Екатеринбург, 28 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отменили празднование Дня строителя в Историческом сквере, сообщили в «Гильдии строителей Урала».

John Jones Строители

Намеченные на 7 августа мероприятия отменили из-за пандемии COVID-19. Торжества, которые должны был пройти на Плотине городского пруда, не состоятся.

Впрочем, совсем без событий город не останется. 5 августа рядом с БЦ «Президент» запланированы посадка яблонь и открытие площадки для занятий спортом на открытом воздухе. На мероприятии будут присутствовать представители строительных компаний города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отказались от полноценного празднования Дня города из-за коронавируса.

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