Москва, 28 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Формирование современной транспортной инфраструктуры продолжится по всей России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 28 июля на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Путин запускает движение по второму Байкальскому тоннелю – все новости»

По его словам, в стране продолжат строить аэропорты и морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть. Инфраструктура нужна, чтобы теснее связать территории, через эффективные транспортные коридоры объединить европейскую часть России с регионами за Уралом.

«Всё это — перспективные планы развития, которые мы обязательно претворим в жизнь», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал колоссальной работой строительство второго Байкальского тоннеля.

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