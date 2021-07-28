Путин пообещал развивать транспортную инфраструктуру всей России
Москва, 28 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Формирование современной транспортной инфраструктуры продолжится по всей России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 28 июля на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.
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По его словам, в стране продолжат строить аэропорты и морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть. Инфраструктура нужна, чтобы теснее связать территории, через эффективные транспортные коридоры объединить европейскую часть России с регионами за Уралом.
«Всё это — перспективные планы развития, которые мы обязательно претворим в жизнь», — подчеркнул российский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал колоссальной работой строительство второго Байкальского тоннеля.
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