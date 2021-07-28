Ново-Огарево, Московская область, , 13:38 — REGNUM В России продолжат обновлять и создавать транспортную инфраструктуру для повышения связанности регионов. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

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«Мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России. Будем строить аэропорты, морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сети», — заявил Путин.

«Нам это необходимо для повышения связанности российских территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами. Для создания эффективных транспортных коридоров, объединяющих европейскую часть России, то, что у нас находится за Уралом — Европу и Азию. Всё это перспективные планы развития, которые, уверен, общими усилиями мы обязательно претворим в жизнь», — указал он.