Йошкар-Ола, 28 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Mos.ru Медицинский работник у аппарата ИВЛ

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Накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 370 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в регионе выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 59 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 899 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 896 человек.