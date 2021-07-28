За сутки от COVID-19 в Марий Эл скончались два человека
Йошкар-Ола, 28 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»
Накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 370 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в регионе выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 59 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 899 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 896 человек.