Москва, 28 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. За денежное вознаграждение готовы бросить курить 63% работающих жителей России, за дополнительные оплачиваемые дни отпуска — 57%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

oscarwcastillo Курение

Однозначно или скорее всего намерены отказаться от курения, если на работе будут действовать запретительные программы, 52% курящих сотрудников. Мужчин и женщин, согласных бросить курить из-за запретительных мер, оказалось поровну — по 52%.

Чаще всего о готовности отказаться от пагубной привычки при введении как запретительных, так и поощрительных программ, говорили курящие работники до 34 лет и с доходом от 80 тыс. рублей в месяц.

Опрос проведен 14−26 июля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 313 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличить ежегодный отпуск на десять дней для некурящих граждан попросили у правительства России в Общественной палате РФ.

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