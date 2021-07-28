Нью-Дели, , 13:37 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Индию провёл 28 июля в Нью-Дели встречу с представителем духовного лидера Тибета Далай-ламы. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США.

Индия и США (сс) James N. Mattis

По его словам, Блинкен провел краткую встречу с Нгодупом Донгчунгом, который является представителем Центральной тибетской администрации, также известной как тибетское правительство в изгнании. Встреча госсекретаря США с Донгчунгом является самым значительным контактом с тибетским руководством с тех пор, как Далай-лама встретился в 2016 году с занимавшим на тот момент пост главы Белого дома Бараком Обамой, передаёт NDTV.

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В ходе своего первого визита в Индию с момента начала работы в администрации президента США Джозефа Байдена Блинкен также встретился со своим индийским коллегой, министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром и другими официальными лицами. Также запланирована его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди.

Ожидается, что обе стороны обсудят поставки вакцин от COVID-19, ситуацию в области безопасности в Афганистане и положение в области прав человека в Индии.

https://twitter.com/SecBlinken/status/1420317323991388160

Выступая перед группой лидеров гражданского общества в отеле Нью-Дели, Блинкен сказал, что отношения между Соединёнными Штатами и Индией являются «одними из самых важных в мире».

«Индийский народ и американский народ верят в человеческое достоинство и равенство возможностей, верховенство закона, основные свободы, включая свободу религии и убеждений … это основополагающие принципы демократий, подобных нашей», — подчеркнул Блинкен.

В Twitter глава Госдепа США заявил, что ему «было приятно встретиться с лидерами гражданского общества».