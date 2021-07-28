Ярославль, , 13:36 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пока не готов оценивать представление прокуратуры, посвященное конфликту интересов мэра Ярославля.

Владимир Волков (слева) и Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM прокурор Ярославля направил в муниципалитет представление, в котором отметил, что мэр Владимир Волков «вопреки требованиям закона» не предупредил о конфликте интересов при изменении зонирования территории бывшего торгового центра «Карусель». Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у губернатора, как он оценивает слова прокурора о том, что действия Владимира Волкова «подрывают авторитет власти».

В ответ губернатор сообщил, что в курсе ситуации, но не готов комментировать представление прокуратуры.

«Я знаю про этот вопрос. И интересовался у руководства прокуратуры. Я бы не давал оценки деятельности надзирающего органа. Я надеюсь, что ведомство разберется и даст взвешенную оценку. Мы будем отталкиваться от мнения прокуратуры», — сказал Дмитрий Миронов.

Напомним, комиссия муниципалитета по запретам посчитала, что мэр нарушил только порядок уведомления о возможном конфликте интересов, но не нашла в его действиях коррупционной составляющей

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