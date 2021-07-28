Уфа, 28 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Количество самозанятых в Башкирии выросло на 68% за 6 месяцев 2021 года. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM От самозанятых к самоизолированным

Сообщается, что в регионе количество плательщиков налога на профессиональный доход превысило 54 тысячи человек. При этом прирост с начала 2021 года составил 68% или более 22 тысяч человек.

Отмечается, что в полгода плательщики налога на профессиональный доход (НПД) пополнили бюджет Башкирии на 194 млн рублей.

«Плательщики НПД могут рассчитывать на финансовую поддержку в виде кредитов, лизинга, поручительств на льготных условиях. В Центре «Мой бизнес» можно получить информационно-консультационные и образовательные услуги. Предоставляется льготный доступ к сервисам по размещению продукции, товаров, работ на электронных маркетплейсах. Если необходимо помещение, то самозанятым помогут подобрать его из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества для субъектов МСП», — приводит пресс-служба слова председателя госкомитета республики по предпринимательству Нияза Фазылова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии самозанятые смогут получить государственную поддержку.