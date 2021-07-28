Йошкар-Ола, 28 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 28 июля выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 59 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 899 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 633 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 35 человек. 370 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались два человека, за минувшие сутки зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 896 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 569 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1093 человека, из них у 1075 — пневмония, 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 103 пациента, при этом госпитализированы 89 жителей Марий Эл.