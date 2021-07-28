Пекин, 28 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Китайская компания Haval представит рестайлинговый внедорожник H9 с новым дизайном экстерьера. Об этом сообщает портал Autohome.

Autohome.com.cn Обновленный Haval H9

Основные изменения произошли в передней части модели. Так, радиаторная решетка получила вертикальную сетчатую форму и сочетается с логотипом бренда Haval. Кроме того, противотуманные фары нового автомобиля также имеют вертикальную конструкцию.

Новинка оснащена системой ESP Bosch 9.3 (интегрированная система предотвращения опрокидывания RMI, ABS, антипробуксовочная система TCS и т. д.), а также получила систему управления по бездорожью второго поколения, которая включает в себя шесть режимов движения на пересеченной местности, включая песок, снег и грязь. Внедорожник H9 также получит три блокировки переднего, среднего и заднего дифференциалов.

Длина модели составляет 5077 мм, ширина — 1926 мм, а высота — 1900 мм. Размер колесной базы равен 2800 мм. Обновленный Haval H9 оснастят мотором 2.0T мощностью 224 л. с.

Напомним, китайская компания Haval планирует оснастить кроссовер Jolion более мощным мотором с индексом 4B15C.

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