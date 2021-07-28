Киев, 28 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Каноническая Украинская православная церковь не желает приезда патриарха Константинопольского Варфоломея на Украину и не будет участвовать в мероприятиях с ним. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, говорится в сообщении на сайте Синодального информационного-просветительского отдела УПЦ.

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Визит Варфоломея запланирован в августе, он приурочен к Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа. Патриарх посетит страну по приглашению президента Владимира Зеленского.

«Мы против его приезда. Это связано с тем, что патриарх Варфоломей несет личную ответственность за то, что происходит в Украине в последние годы», — сказал Антоний.

Митрополит напомнил о переводе храмов в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), об избиении верующих. Было принесено много зла, и «верующие не поймут», если представители УПЦ будут участвовать в мероприятиях с Варфоломеем.

Как сообщало ИА REGNUM, УПЦ остаётся единственной на Украине канонической православной церковью. После создания в 2018 году ПЦУ гонения на УПЦ усилились.

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