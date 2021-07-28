Чебоксары, 28 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Чувашию впервые поставлена вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». В настоящее время она передана в больницы, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Cap.ru Чувашия впервые получила вакцину «Спутник Лайт»

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В первой партии — 4,5 тыс. доз вакцины. «Спутник Лайт», который представляет собой облегчённый (однокомпонентный) вариант «Спутника V», уже распределили по медицинским организациям Чувашии.

В министерстве здравоохранения республики напоминают, что «Спутник Лайт» рекомендуется для переболевших COVID-19 или тем, кто уже прививался ранее. Также его будут вводить в экстренных случаях, когда нет других вакцин.

Таким образом, с начала пандемии в Чувашию поступило свыше 293 тыс. доз вакцины с двумя компонентами. В среднем в республике за сутки прививку делают почти 6,9 тыс. жителей, всего вакцинировались более 243 тыс. человек, в том числе 169 тыс. жителей завершили иммунизацию (то есть привились двумя компонентами).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 20 066 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 26 478 человек, доля выздоровевших составляет 91,1%. Скончались 1700 пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что препаратом «Спутник Лайт» в России в основном будут вакцинировать молодых людей.

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