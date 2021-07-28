Рига, 28 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум.

Rail Baltica

На месте планируемого пересечения железной дороги Rail Baltica с автомагистралью районе Саулкалне возле Риги прошло исследование русла Даугавы с цель поиска взрывоопасных объектов. Об этом сообщили представители предприятия RB rail.

Cпециалисты Вооруженных сил Латвии по итогам поисков 21−23 июля взрывоопасных предметов не обнаружили. Поддержку в исследовании поверхности русла реки с использованием визуальных и гидроакустических методов поиска оказали Военно-Морские силы Латвии.

Во время исследования русла Даугавы был найден 30-килограммовый компрессор, оставшийся еще с советских времен, а также труба диаметром 5 см, которая пересекала реку и предназначение которой осталось не выясненным.

В июле нынешнего года в международном аэропорту «Рига» открылась строительная площадка будущей железнодорожной станции и инфраструктуры железнодорожной магистрали Rail Baltic. Строительство станции Rail Baltica и сопутствующей инфраструктуры обойдется в 237 млн евро без учета налога на добавленную стоимость.