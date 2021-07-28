Саратов, 28 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Саратове организована доследственная проверка после смерти младенца, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

StockSnap Младенец

Бригада медиков, прибывшая на вызов в квартиру дома по улице Тархова 28 июля около 07:00, констатировала смерть пятимесячного мальчика. На месте происшествия работали также судмедэксперты, которые при внешнем осмотре тела ребенка не выявили признаков насильственной смерти.

Точную причину гибели малыша предстоит установить. Собирается информация о семье, в которой воспитывался младенец. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, в феврале в Саратове бригада скорой помощи констатировала смерть 8-месячной девочки в одной из квартир по улице Барнаульской.

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