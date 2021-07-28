Киев, , 14:36 — REGNUM Санкции в отношении российских артистов, «угрожающих» национальной безопасности Украины, следует отделить от санкций на их творчество. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 27 июля в интервью изданию Delo.ua.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он рассказал, что в данный момент запрет на въезд российского артиста на Украину означает запрет на его творчество.

«Журналисту запрещают въезд, потому что он посещал Крым с территории России. Всё понятно, вопросов нет. А если по этой самой причине запрещают въезд артисту, это скажется на его произведениях, ведь они автоматически попадают под запрет», — объяснил министр.

Ткаченко считает, что запрет на въезд и запрет на творчество российских артистов следует разделить, однако, по его словам, Верховная рада не готова принять такое решение, а минкульт Украины лишь выполняет решения Службы безопасности Украины (СБУ).

«Мы — некий почтовый ящик для обнародования решений СБУ», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году СБУ открыла 328 дел о посягательстве на территориальную целостность Украины, обвинения предъявлены 307 лицам.

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