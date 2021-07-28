На Украине призвали разделить санкции против артистов из России
Киев, 28 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Санкции в отношении российских артистов, «угрожающих» национальной безопасности Украины, следует отделить от санкций на их творчество. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 27 июля в интервью изданию Delo.ua.
Он рассказал, что в данный момент запрет на въезд российского артиста на Украину означает запрет на его творчество.
Ткаченко считает, что запрет на въезд и запрет на творчество российских артистов следует разделить, однако, по его словам, Верховная рада не готова принять такое решение, а минкульт Украины лишь выполняет решения Службы безопасности Украины (СБУ).
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году СБУ открыла 328 дел о посягательстве на территориальную целостность Украины, обвинения предъявлены 307 лицам.