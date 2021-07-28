Саранск, 28 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 28 июля выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 657 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 48 человек, всего с начала пандемии выздоровели 20 906 жителей Мордовии. 398 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались трое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2353 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 27 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1239 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1858 человек.