Ново-Огарево, Московская область, , 13:26 — REGNUM Открытие второго Байкальского тоннеля предваряет день железнодорожника, который в России отмечают 1 августа. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

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«Его создание — это большое, безусловно важное достижение для нашей транспортной отрасли, и очень важное для всей национальной экономики. Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник — день железнодорожника. Его будем отмечать 1 августа», — заявил Путин.

«Я искренне поздравляю с наступающим торжеством всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе. Благодаря вашему напряжённому добросовестному труду обеспечивается надёжность перевозок по всей нашей огромной стране, по всей территории. Успешно реализуются перспективные проекты развития. Спасибо вам большое за преданное, ответственное отношение к своему делу. И, конечно, тёплые слова признательности специалистам, которые принимали участие в строительстве Второй Байкальского тоннеля. Вы выполнили большую, колоссальную работу», — продолжил он.