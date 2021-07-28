Минск, , 13:25 — REGNUM Уголовное дело против белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака Минский областной суд начнёт рассматривать 4 августа. Об этом сообщает 28 июля пресс-служба так называемого Координационного совета (КС) оппозиции.

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Колесникова и Знак — члены президиума КС. Их дело суд будет рассматривать в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Колесникову и Знака задержали и арестовали в сентябре 2020 года. Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, а также в заговоре для захвата власти и создании экстремистской группы. Знака обвиняют в призывах к действиям против национальной безопасности, заговоре для захвата власти и создании экстремистской группы.

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