Село Износки, Калужская область, 28 июля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Калужской области в ночь на 28 июля 2021 года в деревне Собакино Износковского района произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара погибли мужчина и женщина, являющиеся супругами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

В настоящее время следственная группа находится на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего и причины пожара.

По результатам проверки смерти двух лиц при пожаре будет принято процессуальное решение.