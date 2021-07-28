Москва, 28 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Словении Борутом Пахором. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что глава Российского государства поблагодарил президента Словении за усилия по сохранению памяти о соотечественниках, которые погибли в годы Первой и Второй мировых войн, а также за бережный уход за их захоронениями.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних связей. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году тридцатилетия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией», — также отмечается в сообщении.

Помимо того, добавляется, что стороны в ходе беседы также затронули некоторые аспекты международной и региональной повестки дня в свете председательства Словении в Совете Евросоюза во второй половине текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в Словении на 31 июля запланировано очередное проведение традиционных мероприятий у мемориала в честь русских воинов времен Первой мировой — Русской часовни под высокогорным альпийским перевалом Вршич.