Самара, 28 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Сотрудницу налоговой службы заподозрили в посредничестве во взяточничестве в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области Взятка

По версии следствия, с мая по июнь текущего года подозреваемая заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками одного из территориальных подразделений областного УФНС получила 1,8 млн рублей, при этом она пообещала передать их должностному лицу территориального подразделения областного УФНС за не включение фирмы в график проведения выездных налоговых проверок, а также уменьшение налоговых доначислений по итогам проведенных мероприятий налогового контроля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам посредничество во взяточничестве. Расследование дела продолжается.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Самарской области и ГУ МВД России по Самарской области, а также при содействии Управления ФНС России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области уволен замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары.