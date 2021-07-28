Красногорск, , 13:20 — REGNUM Открытие движения по второй нитке Байкальского тоннеля является важнейшим событием для всей российской экономики. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

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«Его создание — это большое, безусловно важное достижение для нашей транспортной отрасли, и очень важное для всей национальной экономики. Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник — день железнодорожника. Его будем отмечать 1 августа», — заявил Путин.