Москва, 28 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Качественный арбуз должен выглядеть свежим и целым, соответствующие рекомендации по выбору плода составило Роскачество.

Арбузы

«На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что через трещины микроорганизмы с арбуза легко достигают мякоти, где активно размножаются, после чего вызывают пищевые отравления у потребителей. В связи с этим нельзя покупать разрезанный арбуз или плод, кожица которого была повреждена.

Созревший арбуз имеет более матовую корочку, яркие и четкие полосы. О спелости арбуза свидетельствует и земляное пятно, на котором арбуз лежал на земле — оно должно быть одно и ярко-желтого цвета.

«Высохший арбузный хвостик — не стопроцентный признак вкусного арбуза. Это значит, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу», — заключили в Роскачестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества исследовали кефир семи торговых марок и обнаружили в трёх образцах кишечную палочку. В последнем исследовании участвовали образцы кефира «Буренкино», «Лента», «Молочное царство», «Простоквашино», «Каждый день», «То, что надо!» и Parmalat.

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