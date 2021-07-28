В Роскачестве дали рекомендации по выбору арбузов
Москва, 28 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Качественный арбуз должен выглядеть свежим и целым, соответствующие рекомендации по выбору плода составило Роскачество.
В организации отметили, что через трещины микроорганизмы с арбуза легко достигают мякоти, где активно размножаются, после чего вызывают пищевые отравления у потребителей. В связи с этим нельзя покупать разрезанный арбуз или плод, кожица которого была повреждена.
Созревший арбуз имеет более матовую корочку, яркие и четкие полосы. О спелости арбуза свидетельствует и земляное пятно, на котором арбуз лежал на земле — оно должно быть одно и ярко-желтого цвета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества исследовали кефир семи торговых марок и обнаружили в трёх образцах кишечную палочку. В последнем исследовании участвовали образцы кефира «Буренкино», «Лента», «Молочное царство», «Простоквашино», «Каждый день», «То, что надо!» и Parmalat.
Читайте также: Эксперты Роскачества нашли кишечную палочку в кефире