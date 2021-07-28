28 июля 2021 | Время чтения 4 мин

За действиями нового нунция в Киеве, его возможными контактами, если он пойдет на них, с иерархами Православной церкви Украины и местными структурами Константинопольского патриархата будут следить много глаз из РПЦ и УПЦ МП, стремясь понять позицию Святого престола не только по проблемам украинской религиозной жизни, но и в отношении глобального православно-католического диалога. От того, как сможет учесть эти озабоченности Кулбокас, будет зависеть многое в контактах Москвы и Ватикана.

Станислав Стремидловский, , 14:12 — REGNUM Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин планирует быть 14 августа в Вильнюсе, где в кафедральном соборе святых Станислава и Владислава он должен возвести в епископский сан нового апостольского нунция на Украине монсеньора Висвалдаса Кулбокаса. После чего тот отбудет в Киев, чтобы занять место, опустевшее год назад после перевода предыдущего нунция архиепископа Клаудио Гуджеротти в Великобританию.

Висвалдас Кулбокас и папа Франциск Vatican.va

Кулбокас по ватиканским меркам — дипломат молодой и перспективный. С 2004 по 2012 годы он проходил практику в нунциатурах в Ливане, Нидерландах и России. С 2012 по 2020 годы работал в отделе Государственного секретариата Святого престола по отношениям с государствами. В 2020 году получил назначение в Кению, что говорило о его будущем взлете, служба в африканских нунциатурах является обязательной для будущих нунциев. Но уже в 2021 году его отправляют возглавлять посольство в Киеве, довольном сложном регионе с точки зрения как политической обстановки, так и религиозной. Особенно в контексте постмайданной Украины. Кулбокас является третьим нунцием, который будет работать здесь после государственного переворота февраля 2014 года. Первым, кого застал «евромайдан», был американец Томас Галликсон. Человек, возможно, неплохой, но плохо разбирающийся в истории региона, не знающий тонкостей и нюансов, поэтому безоговорочно вставший на сторону «национально озабоченных» сил, включая их церковное крыло. В 2015 году его сменил Гуджеротти, имеющий опыт службы в Закавказье, понимающий взрывной потенциал религиозно-этнических конфликтов, борьбы принципа территориальной целостности страны с правом народов на самоопределение.

Владимир Зеленский награждает Гуджеротти орденом «За заслуги» III степени. 24 августа 2020 года Nunciaturekyiv.org

Архиепископ стал единственным иностранным дипломатом, которому Киев не препятствовал посещать Донецкую и Луганскую Народные Республики. А на прощанье 24 августа 2020 года, когда отмечался День независимости Украины, президент этой страны Владимир Зеленский наградил Гуджеротти орденом «За заслуги» III степени «за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность». Администрация Зеленского и он сам тогда и сейчас активно заигрывали с Ватиканом, рассчитывая его мировым авторитетом прикрыть определенные направления своей внешней политики. С этим, очевидно, придется столкнуться и Кулбокасу. Его будут пытаться использовать, в том числе Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины, чтобы именем нунция оправдывать собственные антироссийские фобии. По примеру того, как они используют любые заявления папы Римского Франциска об Украине, чтобы поднять вопрос о «российской агрессии» и «угрозах». Вместе с тем Кулбокасу придется разбираться не только в хитросплетениях украинской религиозной жизни, где даже «братские» униаты и католики латинского обряда в ряде случаев конфликтуют друг с другом.

Провокационные действия Константинопольского патриархата на Украине, создавшего церковный «новодел» в лице ПЦУ, серьезно осложнили в целом православно-католический диалог. На днях позицию Русской православной церкви по этому вопросу представил председатель отдела внешних церковных сношений митрополит Иларион. Он назвал большой проблемой православно-католического диалога тот факт, что во взаимоотношениях с Католической церковью константинопольский патриарх Варфоломей позиционирует себя как глава всей Православной церкви. Особенно сейчас, после того как внутри нее по причине «антиканонических шагов» Варфоломея было нарушено евхаристическое единство. «Он может представлять только Константинопольскую церковь. Вероятно, он может представлять и те Церкви, которые его на это уполномочат. Но это не только не большинство православных верующих — это только небольшая их часть», —подчеркнул Иларион. Помимо того, константинопольский патриарх в последние годы всеми силами старается использовать православно-католический диалог для того, чтобы «раздуть свое первенство в Православной церкви, которое является не более чем первенством чести, и превратить его в некое подобие папской власти, как она существует в Католической церкви».

Висвалдас Кулбокас (в центре) сопровождает папу Франциска во время встречи с президентом Литвы. 8 ноября 2019 года, Ватикан Vatican.va

Такая позиция Русской православной церкви вызывает сожаление в Ватикане, а в ряде западных стран католическое сообщество и вовсе считает ее неверной. На чём, кстати, в последнее время стал играть Константинопольский патриархат, выдавая одно за другим заявления о чуть ли не грядущем «слиянии» православия и католицизма, на что вынужден критически реагировать Московский патриархат. Но РПЦ не может поступить иначе, равно как и Украинская православная церковь Московского патриархата. Поэтому за действиями нового нунция в Киеве, его возможными контактами, если он пойдет на них, с иерархами Православной церкви Украины и местными структурами Константинопольского патриархата будут следить много глаз из РПЦ и УПЦ МП, стремясь понять позицию Святого престола не только по проблемам украинской религиозной жизни, но и в отношении глобального православно-католического диалога. От того, как сможет учесть эти озабоченности Кулбокас, будет зависеть многое в контактах Москвы и Ватикана.