Чебоксары, 28 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 106 и 75. Также зарегистрированы очередные смертельные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России на 28 июля

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По данным на 28 июля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 20 066 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 75.

В то же время вылечились 26 478 человек, из них за последние сутки выписаны 106 пациентов. Доля выздоровевших составляет 91,1%.

Кроме того, в Чувашии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли ещё шесть жителей. Таким образом, жертвами коронавируса в республике стали 1700 пациентов.

Отметим, по последним данным, в Чувашии прививку от COVID-19 сделали более 243 тыс. человек, в том числе 169 тыс. жителей завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами).