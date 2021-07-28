Жертвами коронавируса стали 1700 жителей Чувашии
Чебоксары, 28 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 106 и 75. Также зарегистрированы очередные смертельные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По данным на 28 июля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 20 066 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 75.
В то же время вылечились 26 478 человек, из них за последние сутки выписаны 106 пациентов. Доля выздоровевших составляет 91,1%.
Кроме того, в Чувашии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли ещё шесть жителей. Таким образом, жертвами коронавируса в республике стали 1700 пациентов.
Отметим, по последним данным, в Чувашии прививку от COVID-19 сделали более 243 тыс. человек, в том числе 169 тыс. жителей завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами).