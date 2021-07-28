Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о поддержке террористической деятельности двумя жителями Чечни. Оба подсудимых вину признали, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 28 июля.

Nac.gov.ru Антитеррор

Следствием и судом установлено, что в 2015 году подсудимые перечислили с помощью банковской карты 20 тыс. рублей лицу, намеревавшемуся выехать в Сирию для участия в запрещённом вооруженном формировании.

Осуждённым назначено наказание в виде пяти лет, а также пяти лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.